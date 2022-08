A Széchenyi István Egyetem egészségtechnológiai campus és kompetenciaközpontja programindító rendezvényén már márciusban elhangzott, hogy a SZE és a Semmelweis Egyetem stratégiai együttműködése nemcsak kiváló technológiai, innovációs és tudományos eredményeket hoz, hanem hozzájárul Győr és környéke egészségügyi ellátásának javulásához is. Többek között azt is előre vetítették, hogy az együttműködés eredményeként a jövőben egy „Pető Pont” is helyet kaphat a győri Széchenyi István Egyetemen kialakítandó egészségtechnológiai centrumban.

Ennek előfutáraként, a két intézmény összefogásával szerveznek fejlesztéseket a cerebrális parézisben, a Parkinson-kórban, a Sclerosis Multiplexben, valamint a stroke betegségben szenvedők számára augusztus 15-19. és augusztus 22-26. között. A szakemberek minden olyan fejlesztésre szorulót várnak, akik számára a napi két- háromórás rehabilitációs program életminőségük javulását eredményezheti.

A csoportos kezeléseket megelőzően a jelentkezők úgynevezett előszűrésen vesznek részt, hogy a szakemberek a terhelhetőségüket vizsgálni tudják. Az előszűrés napja augusztus 10., szerda, amikor a Széchenyi István Egyetem győri kampuszán, az ÚT 114-es teremben a Pető András Kar konduktorai várják a fejlesztésre jelentkezőket. A konduktorok munkáját a SZE Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi Tanszék védőnő hallgatóiból álló önkéntesek segítik.

A betegek számára a győri egyetem parkolási lehetőséget, továbbá igény esetén kedvezményes árú ebédet és szállást is biztosít. A táborról információkat a [email protected] e-mail-címen folyamatosan, és hétfőtől szerdáig 8:00-11:00 óra között a 06-96/613-793-as telefonszámon kaphatnak.

A jelentkezési lapot ide kattintva találják. A rehabilitációs kezelésen részt venni kívánók regisztrációját a határidőt meghosszabbítva, augusztus 5ig, péntekig várják a szervezők.

A Pető-módszerről

Dr. Pető András nevéhez fűződik az az egyedülálló konduktív pedagógiai módszer, amelynek alapgondolata, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével. Másik tézise, hogy ezek a tanulási-tanítási folyamatok megfelelő vezérlésével módosíthatók, azaz javíthatják a betegek állapotát.

A Pető András Kar közösségének küldetése, hogy javítsa a mozgásukban – elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt – nehézséggel és kihívással szembesülők életminőségét. Bővebb információ a következő linkre kattintva érhető el.