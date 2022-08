– A banki ügyintézős csalás során a pénzintézet alkalmazottjának adja ki magát a telefonáló. Egy gyanús utalásra hivatkozva távoli hozzáférést kér az áldozat számítógépéhez, a bankszámlaadatokhoz hozzájutva pedig leveszi a pénzt a hívott fél számlájáról. Az áldozat végig abban a hitben van, hogy a bank munkatársa segít neki egy téves tranzakció megakadályozásában.

Aki ilyen jellegű telefonhívást kap, ne teljesítse a kérést, vegye fel a bankjával a kapcsolatot, ők is tudnak egyébként erről a csalássorozatról. Amennyiben a bank furcsaságokat észlel, akkor nem ilyen módon keresik fel az ügyfelet, behívják az illetőt a bankfiókba, és személyesen tisztázzák az esetet, de semmiképp nem kérnek távoli hozzáférést a számítógéphez, adatokhoz. Az unokázós csalás új válfajáról legutóbb részletesen beszéltünk, azóta is rendszeresek, napi szintűek a próbálkozások. Soha ne adjunk idegennek pénzt, bármelyik családtagunkkal kapcsolatban is hivatkozik rá a hívó – hangsúlyozta Varga András rendőr százados, a Kapuvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója, majd rátért két, folyamatosan aktuális baleset-megelőzési témára.

Az egyik a relatív gyorshajtás.

– Az abszolút sebességhatár a jogszabályban, közlekedési táblán feltüntetett sebesség, de van, hogy még ez is túl gyorsnak számít. A relatív sebességtúllépés akkor áll fenn, ha a jármű vezetője nem az aktuális közlekedési, látási, időjárási és útviszonyoknak megfelelően közlekedik. Aki autót vezet, annak mindezek figyelembevételével kell megválasztania a sebességét – jegyezte meg a rendőr százados.

Utolsó témaként a kerékpáros-közlekedésről beszélgettünk.

– Aki járművet vezet, annak nem lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol a szervezetében. A kerékpár is a járművek közé tartozik – emelte ki, bár itt annyi a megkötés, hogy azzal szemben járhatnak el, aki nem tud magabiztosan közlekedni a biciklijével. – Ebből kifolyólag akár súlyosan is megsérülhet az ittas kerékpáros, de arra is volt példa, hogy balesetet okozott. A kerékpárosokra is megvannak a vonatkozó szabályok, aki ezek valamelyikét megszegi, azzal szemben eljárhat a rendőrség – mondta Varga András, aki végül hozzátette: felelősségteljes közlekedéssel lehet megelőzni a baleseteket.