A kerékpárosok számára a legkedveltebb turisztikai úti cél idén is a Balaton, ahova minden vonaton lehet kerékpárt szállítani, de a Velencei-tó, a Tisza-tó, a Pilis és Eger felé is egyre többen utaznak biciklivel. A vasúttársaság augusztus 21-éig tartó, országos kerékpáros kihívására eddig ötszáznál is többen jelentkeztek, minden résztvevőnek esélye van megnyerni az értékes Decathlon ajándékutalványok egyikét.

A nyereményjátékon a részvételhez szükséges űrlapot ide kattintva kell kitölteni: meg kell adni a nevet, az e-mail címet és a telefonszámot. Ugyanerre az oldalra fel kell tölteni a napi maximum egy bicajozásról készült, valamilyen sportapplikációval 10 perces átlagsebességről rögzített képernyőképet, továbbá ugyanarra a napra szóló kerékpárjegy vagy bérlet 17 karakterből álló sorszámát. Egy játékos többször is játszhat a nyereményjáték végéig naponta egy alkalommal, különböző fotókkal, kerékpárjegyenként egyszer, bérletenként naponta egyszer.

Az aktuális, országos kerékpáros ajánlatokról, túrajegyekről, illetve kapacitásokról a MÁV-START kerékpáros aloldalán lehet tájékozódni.