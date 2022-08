- Szigeti Szent Rókus és Szent Sebestyén Egyházközség, az Egészséges Nemzedékért Alapítvány és a Bencés Diákok Győri Egyesülete Dr. Schmidt Péter, Semmelweis Ignác-díjas gyermekgyógyász főorvos vezetésével évtizedek óta gondoskodik arról, hogy Szent Rókus napján méltó megemlékezésen vehessenek részt a győriek. Az eseményen idén is sokan vettek részt, többek közt Dr. Takács Péter államtitkár.

– Győri bencés diákként én is megtanultam milyen fontosak a hagyományok, ezt a filozófiát a mai napig büszkén képviselem. A magyar egészségügynek is vannak örök példaként szolgáló alakjai, mint Semmelweis Ignác. Ugyanakkor Szent Rókus életútjából is sokat meríthetnek az orvosok, ápolók. A vagyonos francia családba születő Rókus, mindent vagyonát szétosztotta a szegények között, életét pedig a leginkább rászorulóknak szentelte. Pestisben szenvedő betegeket gyógyított, később maga is elkapta a kórt, de csodával határosan kigyógyult belőle.

Az ünnepségen beszédet mondott Széles Sándor is.

– Néha egy nagy kihívás vagy megpróbáltatás kell ahhoz, hogy észrevegyük mennyi mindent veszünk természetesnek a mindennapokban. A betegség is ilyen dolog, rávilágít arra milyen törékenyek vagyunk és hogy mennyire hálával tartozunk azoknak akik segítenek minket.

Dr. Schmidt Péter kiemelte meg kell őrizni ezt a szép barokk szokást.

– 1991-ben állítottunk egy millenniumi emlékkeresztet, ami sajnos eltűnt, ezért a Szentháromságszobor elé helyezzük el koszorúinkat.

Ezt követően Győr - Szigeti Szent Rókus templomban ünnepi misét tartott Brückner Ákos Előd, ciszterci szerzetes a szent tiszteletére.