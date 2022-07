Több útfelújítás is folyamatban van a közel egymilliárd forintos állami támogatásból. Így többek között a Terv és az Ujhelyi utcákban találkozhatnak az autósok munkagépekkel. Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint előbbi helyszínen még egy hónapig tart a kivitelezés, ahogy az Ujhelyi utcában is az időjárás függvényében augusztus elején végezhetnek a munkákkal: a marás, aszfaltozás mellett néhol szegélycsere történik, a vízelvezetést oldják meg és biztonságosabbá teszik a Ujhelyi-iskolánál a gyalogátkelőhelyet. Közben pedig a Zsófia utcában is kezdődnek a munkálatok.