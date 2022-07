Negrin a perui Limában, a Pánamerikai Játékok megnyitóján dolgozott együtt Pepe Corzoval, a jelmez- és Thanassis Demiris-szel, a díszlettervezővel. Corzo és hazája, az inka és a Kolumbusz előtti építészet, valamint ötvösművészet nagyban befolyásolták a produkciót. Thanassis, a díszlettervező görög származása miatt egy óriási kulturális örökség árnyékában nevelkedett, végzettsége szerint építész is, és miután a díszlet egy épülő palota, ezért egyértelmű volt, hogy őrá esik Negrin választása.

Alvise Caselatti személyében ismét az olasz opera egyik tekintélyes specialistája áll majd a karmesteri pultnál. Caselatti alapítója és zenei vezetője az „Opera Italiana is in the Air“-nek, amely 2017 óta mindenki számára elérhetővé teszi az olasz operazenét. A magyar zenészekből álló Piedra Fesztiválzenekar és egy kiváló nemzetközi énekesekből álló együttes az ő vezetésével fogja a melódiáival és ritmusával magával ragadó partitúrát lángra lobbantani, azt a partitúrát, amellyel a fiatal Verdi elődjei, Rossini, Bellini és Donizetti örökébe lépett.

A premieren Nabucco szerepében az amerikai baritont, Lucas Meachemet hallhattuk, Meachem a 2007/2008-as szezonban debütált a New York-i Metropolitan Operában a Háború és béke Rajevszkijének szerepében, a jelenlegi szezonban a Bohémélet Marcello-ját alakítja. Európában is a legjelentősebb operák színpadain énekelt. Nabucco lányát, Fenena-t, a Szlovéniából származó mezzoszoprán, Monika Bohinec alakította. Monica Bohinec a 2011/2012-es szezon óta a Bécsi Állami Operaház együttesének tagja. Abigaille szerepére a nemzetközileg is ismert és sikeres énekesnőt, Ekaterina Sannikova-t sikerült szerződtetni.

Izmáel szerepét a tenor Jinxu Xiaohu énekelte, aki a Bécsi Állami Operaház együttesének tagja. Zakariás szerepét Jongmin Park alakította. Park legutóbb a veronai Aréna színpadán remekelt az Aida-ban. Anna szerepét Amélie Hois, Baál főpapját Ivan Zinoviev, Abdallót David Jagodic énekelte. A Philharmonia Chor Wien együttesét a korábbi években már sokszor bizonyító Walter Zeh vezényelte.

További időpontok:

2022. július 14., 15., 16., 23., 24., 28., 29., 30. és 31.

2022. augusztus 4., 5., 6.,7., 11., 12., 13. és 14.

Kezdés júliusban: 20.30 óra, beengedés 18.30 órától

Kezdés augusztusban: 20.00 óra, beengedés 18.00 órától

Időtartam: kb. 2,5 óra.