A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 2020-ban és 2021-ben a nehézségek ellenére is rekordokat döntött. Soha annyian nem álltak a program mellé, mint akkor, a határon túli adakozó gazdák száma pedig kimagaslóan emelkedett.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Németh Gergely felhívással fordult a gazdákhoz, hogy most, ebben a háborús, nehéz helyzetben is mutassák meg, hogy „egy kenyéren vagyunk”, és tegyék továbbra is a dolgukat szorgalommal, összefogással a mindennapi kenyérért, a nemzet jövőjéért, és adakozzanak, adományozzanak ebben az esztendőben is a rászorulók megsegítéséhez.

A felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztják szét a segítő szervezeteknek az egész Kárpát-medencében.

Térségünkben Fertőszentmiklóson Kovács Jenő, Egyházasfaluban Derdák Gábor várja a búzafelajánlásokat. Ezenkívül az akció támogatása bárki számára pénz befizetésével is lehetséges.