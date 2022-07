Üzemel a Mosoni-Duna torkolati műtárgya. A Vének és Gönyű térségében épült 30 milliárdos projekt révén szabályozható és magasabb a vízállás a folyón Győrig. Jöhetnek a turisták, örülhetnek a vízi sportok kedvelői.

Korábban megírtuk, hogy elkészültek már a hajózsiliphez kapcsolódó várakozóterek is Véneknél. A terv az, hogy a Nagy-Dunán közlekedő szállodahajókról az utasok Véneknél átszállnak a kisebb kirándulóhajókba, szárnyashajókba, amelyek Győrig hozzák őket. Információnk szerint ideális esetben akár 50 méter hosszú hajók is eljuthatnak a révfalui hídig, nagyjából ez a méter a felső határ ahhoz, hogy kényelmesen megfordulhassanak a folyón. A projekt zárórendezvényén az 500 férőhelyes Budapest rendezvényhajó is megjelent a győri belvárosban.

Mivel kikötők is kellenek a belvárosba, ennek első lépéseként a tervezett helyszínekről Dézsi Csaba András polgármester Spányik Gáborral, a Mahart PassNave Kft. ügyvezetőjével, Németh Józseffel, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjével és Németh Zoltánnal, a megyei önkormányzat elnökével egyeztetett. Az elképzelések szerint a Dunakapu térnél álldogáló Westy étteremhajó mellett három kikötőt is kialakítanának. Egyet a sétahajóknak, egy nagyobbat a Nagy-Dunáról Győrbe látogatók turisták járműveinek, egyet pedig a magán- és egyéb kishajóknak, közölte a polgármester közösségi oldalán.