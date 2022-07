A mórichidai általános iskola népzenei táborában tartott hangszerbemutatót Greznár Zoltán prímás, a Rábaköz egyetlen cigányzenekarának vezetője. A muzsikus azt tapasztalta, hogy a gyerekeket érdekli a cigányzene és fogékonyak a magyar nótákra is.

– Amikor felkérést kapok, szívesen megyek gyerekek közé. Azt tartom, hogy már gyerekkorban el kell ültetnünk a magot, azaz a magyar zene szeretetét, ha azt akarjuk, hogy a fiatalok a muzsikát szerető és értő felnőtté váljanak. A móric­hidai diákok szívesen vették kezükbe a hegedűt, a nagybőgőt és a brácsát, és ügyesen meg is szólaltatták a hangszereinket. A játékunkra azonnal dalolni kezdtek és táncra is perdültek. Nagyon jó érzés volt ez nekem is, és úgy láttam, ők is jól érezték magukat – fogalmazott.

Greznár Zoltán még el- mondta: a bemutatóra a helyi idősek, a dalárdások is elmentek, akik felidézték fiatalkorukat, az akkori mulatságokat, és meséltek a gyerekeknek a régi szokásokról, melyek a cigányzenéhez, a magyar nótához kötődtek. – Szívet melengető volt, amikor a kicsik együtt énekeltek a felnőttekkel, abba sem akarták hagyni. Úgy látom egyébként, hogy a gyerekek és a fiatalok is egyre inkább ismerik és szeretik ezt a műfajt. Igyekszünk még jobban megismertetni velük – tette hozzá a prímás.