Rohamosan közeledik a bajnoki rajt, ezért a szakmai stáb úgy alakította ki a programot, hogy a játékosok a felkészülés ezen szakaszában is megkapják a megfelelő terhelést. Így a szerdai, Lendva elleni mérkőzés után szombaton két meccset is játszik az ETO. Tímár Krisztián vezetőedző szeretné, ha a Honvéd elleni főpróba előtt mindenki lábában meglenne a kellő játékperc, ezért a keret egyik fele 11 órától a Rapid Wien második csapatával, a többiek pedig a Komárommal találkoznak.

- A szombati napon két edzőmeccset fogunk játszani, mivel szeretnék a keret tagjainak teljes mérkőzésnyi időt és terhelést adni – kezdte Tímár Krisztián. – Ezt úgy oldottuk meg, hogy két csapattal is kötöttünk le mérkőzést, ahol bízom benne, hogy minél többen végig is tudják játszani a kilencven percet. Kíváncsian várjuk, hogy teljes mérkőzésen mennyire tudjuk fenntartani azt a koncentrációt, intenzitást, amit eddig is elvártunk a csapattól.