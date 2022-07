A megkezdett helyi beruházások és folyamatban lévő nagyprojektek, mint a vízi élménypark és a mentőállomás építése folytatódhat, ugyanúgy, mint a Széchenyi-egyetem Tudományos és Innovációs Parkjának kialakítása a kekszgyári kockában, a Kuopio parki parkolólemez munkálatai, vagy az egyházmegye projektje, a Prohászka-iskola felújítása.

A város belső keleti tehermentesítő útjának megépítése, amelyre új Mosoni-Duna-hidat is terveztek, azonban 2023-ban nem kezdődik el. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a következő négy évben ez a projekt is el tud indulni, valamint a tágabb térség, a megye ideiglenesen megakadó fejlesztései – mint amilyen a Fertő tavi beruházás is – forrást nyernek.