"Elsőként csak az aszfaltrétegeket terveztük kicserélni, de egy mintavételt követően a teljes útpálya-szerkezet cseréje mellett döntöttünk, mert az alapréteg nem volt homogén összetételű és vastagságú.

Ennek megfelelően mintegy 200 négyzetméter felületen felbontottuk a tönkrement burkolatot, az új betonalapra két rétegben mintegy 60 tonnányi új aszfaltot építettünk be. Emellett ezen a szakaszon a szegélyköveket is kicseréltük, a munkálatok végén pedig az útburkolati jeleket is újrafestettük" - közölte Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

A kivitelezés 13 millió forintba került, amelyet az önkormányzat biztosított az Útkezelő Szervezet költségvetésében.