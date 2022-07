Századik születésnapja alkalmából köszöntötte Kőszegi Endréné Panni nénit Nagycenk önkormányzata nevében Csorba János polgármester – számolt be az eseményről a Cenki Híradó. Panni néniék négyen voltak testvérek, az édesanyja négyéves korában elhunyt, tízévesen pedig az édesapját is elvesztette. A tragédiák után a bátyja nevelte fel, akinek mindig is nagyon hálás volt. Fiatalon kézilányként szolgált vitéz Keresztes György táblabírónál, majd a Fehér Kereszt Gyermekotthonban dolgozott több évig. Később Bánfalvára költözött és Képes Judit cukrászdájában volt állásban. Jelenleg Nagycenken él szerető családja körében.