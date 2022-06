Idén is folytatódnak a nagy sikerű „Zenepaviloni koncertek”. A sok nézőt vonzó programsorozat első fellépője július 1-jén a Jazz-re-Beat lesz.

Az együttes két éve alakult, repertoárjukat kedvenc dalaik jazzes átdolgozásai adják.

A következő héten a porondon az electro swing jellegzetes stílusjegyeit képviselő Catsby lesz, amely emellett egyedi feldolgozásokkal, remekül táncolható különlegességekkel is készül.

Őket követi a Vintage Dolls, akik az 1930-as és ’40-es évek népszerű vokáltrióinak mintájára alakultak.

A Jumping Matt and His Combo minőségi élő zenét játszik blues, swing, boogie-woogie, rock and roll elemekkel fűszerezve.

Július utolsó fellépője a Broad­Band csapata lesz, igazi, nagybetűs partizenekar, profi, lelkes és alázatos zenészek alkotta csapat.

Az augusztus 5-i előadó a Cafuné zenekar, tagjai tradicio­nális dél-amerikai gitárzene különleges darabjaival állnak a közönség elé.

A koncerteket péntekenként este nyolc órakor rendezik meg, az esőhelyszín a művelődési központ.