A vállalat a Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztálya, a Staféta Diáksport Egyesület, az EMBERsÉG DSE, valamint a Máltai Gondviselés Háza mellé állt.

„Az Audi Hungaria felelős vállalatként elkötelezett a régió kulturális és sportéletének támogatása iránt, és örömmel áll szociális kezdeményezések mellé. Ez az indíttatás vállalatunk értékeiből fakad, hiszen közel 12 000 munkatársunk révén mi is aktív részesei vagyunk ennek a közösségnek. Úgy gondolom, hogy az élsport mellett kiemelten fontos a szabadidősport támogatása is, hiszen a mozgás növeli életminőségünket, hozzájárul testi és mentális egészségünk megőrzéséhez, és tartást ad. Nagy örömmel segítjük a fogyatékkal élő embertársaink sportolási lehetőségeit is, hogy ők is hozzáférhessenek az örömöt, közösséget és egészséget jelentő aktivitásokhoz”, mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

A Győri Vízisport Egyesület, Győr-Moson-Sopron Megye és Győr város legeredményesebb sportegyesülete. Kajak-kenu szakosztálya évtizedek óta az egyik legsikeresebb az országban, soraiból olimpiai bajnokok kerülnek ki, valamint tucatnyi sportolója szerzett felnőtt világbajnoki vagy Európa-bajnoki címet.

„Korábban is nagyon sokat jelentett számunkra, hogy a régió első számú vállalata, az AUDI HUNGARIA Zrt. támogatta a beruházásainkat, hiszen 1999-ben a maraton világbajnokságra a győri vállalat finanszírozta a céltorony építését, néhány éve pedig a street workout parkunk létrehozását. Most, hogy az Audi Hungaria a szabadidő- és versenysportot egyenrangúként kezelve tette le voksát mellettünk, és támogatja egyesületünket, így még több ember számára meg tudjuk mutatni, hogy a kajak, a kenu, a sárkányhajó vagy éppen a SUP milyen nagyszerű lehetőségeket kínál és mindenki számára elérhető”, emelte ki Weisz Róbert, a Győri Vizisport Egyesület kajak-kenu szakosztályának vezetője.

Fotók: Audi

A Staféta Diáksport Egyesület értelmileg sérült fiatalok sportoltatásával, versenyeztetésével, edzőtáboroztatásával és táboroztatásával foglalkozik a Magyar Speciális Olimpia keretein belül. 2019-ben a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon az egyesület sportolói kiemelkedő eredményeket értek el. A következő Speciális Olimpia Nyári Világjátékokat 2023-ban Berlinben rendezik meg, amelyre az egyesület több sportolója is kvalifikálta már magát.

„Egyesületünk a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos értelmileg sérült fiatalok sportolását segíti elő immáron nyolc sportágban. Nagy kihívás számunkra az ehhez szükséges anyagi javak előteremtése. A versenyekre való utazás, az étkezések, egyéni felszerelések, védőfelszerelések, és a nagy értékű eszközbeszerzések az AUDI HUNGARIA Zrt. támogatásával megoldhatók”, hangsúlyozta Szünstein Mónika, a Staféta Diáksport Egyesület elnöke.

Az EMBERsÉG egyesület célja, hogy a Győr-Moson-Sopron megyében fogyatékkal élő diákok és felnőttek számára megteremtse annak lehetőségét, hogy versenyhelyzetben és szabadidősportokban egyaránt megélhessék az örömszerző és egészségmegőrző mozgásokat. „A támogatás által felgyorsulnak rég dédelgetett álmaink megvalósításai: a versenyrendszerünkben sportoló gyermekek számára tudunk sportszereket és felszereléseket vásárolni, csakúgy, mint a kollégák számára, akik évtizedek óta hivatástudatból, önzetlenül végzik a munkájukat. A támogatás azonban – azt gondolom – nem csupán anyagi síkon segíti munkánkat, hanem erkölcsileg is. A világ vezető autóipari konszernje jó példát mutat mások számára, nemcsak az innováció területén, hanem a társadalmi szerepvállalásban is azáltal, hogy figyelmet fordít a fogyatékkal élők világára”, mondta Kertész Tamás, az EMBERsÉG DSE elnöke.

A Máltai Szeretetszolgálat – Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona a Győrből és a környező településekről érkező fogyatékkal élők nappali ellátásról gondoskodik. Az intézmény célja a családok tehermentesítése és a fogyatékkal élők életminőségének javítása, életterük kitágítása.

„A támogatást speciális kerékpárokra és az azokhoz tartozó kiegészítőkre és sportfelszerelésekre fordítjuk. A kerékpárok használatával lehetőség nyílik arra, hogy a sérültséggel élő ellátottjaink a szabadban mozoghassanak, új bicikliutakat próbáljanak ki. A mozgásukban akadályozott ellátottjaink a kerékpároknak köszönhetően társaikkal együtt nagyobb távokat tudnak megtenni. A közös kerékpározásnak közösségformáló ereje is van, a sorstársak egymást ösztönzik, kedélyállapotuk javul, megnyílnak és sikerélmények érik őket”, tette hozzá Kálóczi Szilvia, az MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthonának megbízott intézményvezetője.