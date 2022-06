A szerdai és a tegnap délutáni esőzés ismét kihívás elé állította a vízelvezető rendszert Győrújbaráton. Szokatlanul nagy mennyiségű csapadék zúdult a településre, ezért a magasabban fekvő területekről és utakról elindult hordalék is nehezítette a közlekedést és a víz lefolyását. A helyi önkéntes tűzoltóknak kellett segíteniük két ingatlannál. A katasztrófavédelmi szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az árkokban, átereszekben ne hagyjuk ott a fűnyesedéket, levágott ágakat, mert elállják a víz útját, különösen ha egy-egy eldobott szemét is fennakad rajtuk. A teljesen lebetonozott udvarok, a szikkasztás hiánya és a kivezetett ereszek is közrejátszanak abban, hogy a hirtelen nagy mennyiségű csapadék időről időre gondot okoz a településen.