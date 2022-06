Az egyetemisták a pályaválasztásról elmondták, hogy édesapjuk példaképként jár előttük, hiszen mindegyikük apukája rendőrként dolgozik, így szinte egyértelmű volt, hogy ők is „egyenruhás” hivatást választanak. Az igazgatóságon töltött gyakorlat alatt, szakmai vezetők irányítása mellett ismerkedtek a hatósági, az iparbiztonsági, a tűzoltósági és a polgári védelmi szakterületen folyó munkával, valamint különböző versenyek szervezéséből, lebonyolításából is kivették részüket. A tűzoltószakmai versenyen a vezetéstechnikai pályán segédkeztek, de a tűzoltók gyakorlati feladatmegoldásait is érdeklődve szemlélték.

Később a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen Alexandra a szelektív szemétgyűjtéssel kapcsolatos állomáson segített, Máté pedig a veszélyes anyagokkal foglalkozó állomást támogatta. A megyei igazgatóságon eltöltött pár hét alatt, az iskolákban tanult elmélethez, ismereteket szereztek a katasztrófavédelemnél folyó szakmai, gyakorlati munkáról. A hatósági szakterületen ellenőrzésekre is elkísérték a szakembereket, így a különböző helyszíneken megtapasztalták a megelőzés fontosságát. Emellett a fiatalok részt vettek a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Sopronban tartott szakmai konferenciáján , ahol a tűzvédelem és a tűzmegelőzés faipari vonatkozásairól hallottak érdekes előadásokat. Alexandra és Máté hasznosnak ítélte a szakmai gyakorlatot, jól érezték magukat az igazgatóságon töltött idő alatt, mi pedig örömmel látjuk őket a szervezetnél a diploma megszerzése után.