Újabb öt évre Németh Gergelyt választották meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnökévé. A tegnap Csornán megtartott küldöttgyűlés alelnöki feladatokkal bízta meg Krass-Tóth Melindát, Derdák Gábort, Major Bélát és dr. Bódi Csabát. Németh Gergely harmadik ciklusát kezdheti meg az agrárkamara megyei elnöki székében. A régi-új elnök megválasztása után a Kisalföldnek elmondta: gazdatársai elvárásainak a jövőben is szeretne megfelelni.

– Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar, a gazdák és termelők, illetve feldolgozók érdekében. A munkámban nagyon fontosnak tartottam eddig is és annak tartom ezután is, hogy a jogalkotókkal mint egy köztestület vezető tisztségviselője együttműködjek. Arra törekszem, hogy az agrárkamara átadja tapasztalatait, így segítve az ágazatra vonatkozó szabályozás kialakítását – mondta Németh Gergely, akit a Magosz és társszervezeteinek jelöltjeként választottak újra.

– Kiemelt figyelmet fordítunk az agrárium előtt álló új kihívásokra. Elsősorban a klímaváltozásra gondolok, valamint az ukrán–orosz háborúra, ami komoly feladatok elé állítja a hazai gazdákat és élelmiszer-termelőket is. A kamarai elnök hozzátette: akármilyen nehézségek is támadtak az elmúlt években, a gazdák tették a dolgukat, és szorgalmukkal, hozzáértésükkel győzték le az akadályokat. – Ismerem a gazdatársakat, így biztos vagyok benne, hogy a megfelelő minőséget produkálják ezután is – jegyezte meg.