A vízpárát permetező kapuk alatt azonnali felfrissülést érhetünk el még a legmelegebb napokon is, akár 10–15 fokkal is csökkenthetjük hőérzetünket, felüdíthetjük vele arcunkat, testünket. Párakapuval hűsíthetik magukat Győrben a Dunakapu téren, a Széchenyi téren, a Baross Gábor úton és a volt megyeháza előtti téren is az arra közlekedők.