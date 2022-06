A képviselő-testület elsőként zárt ülésen szavaz a Sopronért Emlékérem adományozásáról, majd meghatározzák a közgyűlési ülésnapokat az év második félévére. A közgyűlés egyebek közt több rendeletalkotásról is szavaz. Az előterjesztések között ilyen például a gyermekjóléti vagy a szociális ellátásokról gondoskodó intézmények térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztik az idei közbeszerzési terv módosítását, amit egyrészt az új közbeszerzési eljárás indokol, ami a Sopron délkeleti városrészén újonnan épülő bölcsőde eszközbeszerzési pályázatát érinti. Továbbá a Hűségpark emlékhely kialakítása elnevezésű beruházás csúszása is indokol: szeptember helyett októberben kezdenék meg a közbeszerzést.

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetőjének megbízása augusztus 15-én lejár, ebből adódóan új vezetőt is választanak a közgyűlésen. Továbbá a képviselő-testület szavaz a kulturális feladatot ellátó alapítvány támogatásáról.

A közgyűlésen a németországi Bad Wimpfen, illetve Kempten és a japán Kazuno testvérvárosba történő látogatásról is döntenek.