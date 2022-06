Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) alelnöke kiemelte, hogy a jövő vasárnapig tartó versengésnek nagy jelentősége van a hazai és a nemzetközi szervezet szempontjából, mert a verseny "egy globális sportág ifjúsági mustrája". Felidézte, hogy a korábbi versenyeken rendre szerepeltek későbbi Európa- és világbajnok sportolók.

Elmondta: a rendezvény célja az, hogy a fiatalok tapasztalatot szerezhessenek egy nemzetközi versenyen, ezen túlmenően a versenyzők és a szurkolók is jól érezzék magukat, a sportolási lehetőségen kívül kapjanak kulturális élményeket is. Vigh Zsolt, a szervezőbizottság társelnöke, a magyar asztalitenisz para-válogatott szövetségi kapitánya azt emelte ki, hogy a versenyeken túl a gyerekeknek további 5-6 helyszínen kínálnak majd programokat. A nyitó- és a záróceremónia jó idő esetén a Széchenyi téren lesz, ahol több sportágat is kipróbálhatnak majd a résztvevők - mondta. A versenyeket az Olimpiai Sportpark termeiben bonyolítják, a részvevő 232 fiatal öt korosztályban mérkőzik majd.

Lesz edzőtábor, amelyre mintegy száz versenyző regisztrált és nemzetközi edzői szeminárium is. Ezeken mások mellett Karsai Ferenc asztalitenisz-edző, Aranyosi Péter, a férfi asztalitenisz-válogatott korábbi kapitánya, valamint Tóth Krisztina Európa-bajnok asztaliteniszező is részt vesz. A szemináriumon pedig előadást tart Jörgen Persson svéd szövetségi kapitány - sorolta Vigh Zsolt.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere (Fidesz-KDNP) azt emelte ki, hogy a sport példát mutat a fiataloknak. Nemcsak az egészséges életmódra és a testmozgás fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy kitartó munkával eredményeket lehet elérni - közölte. Hozzátette, hogy az élsport legfontosabb feladata a példamutatás, és a fiatalok azok, akik a legjobb példát adhatják kortársaik számára.

Az esemény honlapja szerint az ifjúsági világfesztivált először 1989-ben rendezték meg magyar kezdeményezésre Budapesten, majd egy évvel később is a főváros adott otthont a versenynek. 2000-ben és 2002-ben Tiszaújvárosban rendezték, majd húsz év kihagyás után idén Győr lesz a házigazda.

A megméretésre az U11-es és az U19-es korosztályok között érkeznek versenyzők egyebek mellett Brazíliából, Ciprusról, Csehországból, Ecuadorból, Ghánából, Japánból, Iránból, Svédországból és Üzbegisztánból. A versenyt a nemzetközi szövetség szabályai szerint bonyolítják.