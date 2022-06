A Páli Szent Vince Iskolaközpont eseménydús mindennapjaiba adunk rövid betekintést az iskola országos hírnevének öregbítésétől a kikapcsolódáson át dr. Veres András megyéspüspök kapuvári bérmáláson való részvételéig.

Boldis Annamária 7. c osztályos tanuló lett a nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny országos döntőjének 1. helyezettje. A felkészítő tanára Bognárné Hegymegi Ildikó volt. A döntőn az ország legjobbjai mérték össze tudásukat. Annamari ezen a színvonalas, komoly versenyen bizonyította felkészültségét, tudását, kreativitását. Kiváló teljesítményét Biró Péter intézményvezető igazgatói dicsérettel jutalmazta, s e szép eredményével országos hírnevet szerzett a Páli Szent Vince Iskolaközpontnak.

A tanulmányi versenyek mellett az elmúlt időszakban kirándulásra is jutott idő az intézményben. A teljesség igénye nélkül: a 11. A osztály Győrben meglátogatta a MobilITy Digitális Élményközpontot; a 6. A osztály a Sport43 program keretében szintén Győrben vett részt egy izgalmas kenutúrán; a 7. B és 7. C osztályok egy felejthetetlen napot töltöttek Esztergomban és Visegrádon, míg az 5. C osztály élményekben gazdag kiránduláson vett részt Szombathelyen. A hétvége sem telt eseménymentesen, a kapuvári Szent Anna-templomban – a plébániához tartozó többi fiatallal együtt – járultak a bérmálás szentségéhez 9. A-s és 9. B-s tanulóik. Összesen 65 fiatalnak, ebből 28 vincés tanulónak szolgáltatta ki a szentséget dr. Veres András győri megyéspüspök. A püspök atya homíliájában hangsúlyozta, hogy mindazok, akik kérték e szentséget, igent mondtak Krisztusnak arra a kérdésére, hogy szeretik-e őt. A szentségben részesülők együtt kérték a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy a bérmálkozás által a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztusról.