Életének 88. évében elhunyt Sámson Klára tanárnő, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium magyar–történelem szakos „napszámosa”. Csak a halál választhatta el tőlünk – egykori tudatlanoktól, akik irodalmi „arc poétikájára” szomjas diákjai lehettünk.

Alacsony, törékeny termetéből sugárzó erővel tört fel a magyar nyelv, a magyar és a világirodalom ismerete, szolgálata és szeretete. Mindezt lebilincselő magabiztossággal adta át hallgatóságának. Hatalmas tudását figyelemre méltó precizitással, emlékezetből osztotta meg tanít- ványaival. Kitűnő memóriával áldotta meg a Teremtő. Évtizedek múltán is pontosan tudta, hogy melyik diákját hol, mikor, melyik osztályban tanította. Bámulatra méltó pontossággal emlékezett mindenre, ami vele, körülötte és érte (vagy akár ellenére) történt. Halk szavakkal, de célirányosan adta le a kötelező penzumot. Gondosan ügyelt arra, hogy annál sokkal többet adjon azoknak a diákjainak, akik fogékonyak voltak irodalmi, irodalomtörténeti pluszaira. Minden esztendőben, minden osztályban kereste és megtalálta azokat a tanulókat, akik odaférhettek szimbolikusan is hatalmas szellemi szárnyai alá.

Most, hogy csendben megtért Teremtőjéhez, eszembe jut legutolsó találkozásunk. Nem vettem észre, ahogy a Kisfaludy utcából befordult a Mátyás király utcába. Jellegzetes zöld kalapot viselt, leveleket tartalmazó borítékokat tartott a kezében. A postára igyekezett, de arra maradt ideje, hogy halk határozottsággal rám szóljon: „László, kérem! Nem ismeri meg a magyartanárát?”

Jaj, drága Tanárnő, dehogyis nem! Minden könyvemben felismerem, mert íróként is őrzöm Sámson Klára szellemi és lelki tölteményeit. Örökké kísérnek.

Zentai László