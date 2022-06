Autistabarát Családi napra várják az érdeklődőket Gyirmótra, a Zúgó Park játszótérre

„Autistabarát Családi napra" várják az érdeklődőket Gyirmótra, a Zúgó Park játszótérre június 25-én, szombaton 10 óratól. Bográcsos finomságokkal, gyerekprogramokkal, elfogadásra nyitott kék szívvel.

A rendezvény támogatói a Más, de nem kevesebb Olivér Alapítvány, a Papák Mamák Csemeték Egyesülete, és a Pöttöm Fejlesztő. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, itt lehet jelezni részvételi szándékot kommentben kérjük regisztráljanak: https://facebook.com/events/s/autistabarat-csaladi-nap/1677891329218970/

Natúrparki szomszédolás - Aktív családi nap a Pannontáj- Sokoró Natúrparkban

2022. július 2. Sokorópátka, Sportpálya

A Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület és a Magyar Natúrpark Szövetség az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködésben "Aktívan a Natúrparkokban" rendezvénysorozat keretében szervezi meg rendezvényét "Natúrparki szomszédolás - Aktív Családi Nap a Pannontáj- Sokoró Natúrparkban" címmel. A program szervezésében és lebonyolításában Sokorópátka Község Önkormányzata és több civil szervezet is részt vállalt.

Délelőtt 10 órakor reggeli torna kezdődik, majd a gyerekek számára mesetúra, valamint gyalogos- és kerékpártúra indul, majd kora délutántól további színes sportprogramok várják a családokat. Több más program mellett street workout bajnokság, kerékpáros vetélkedő, íjászat vár mindenkit, aki pedig a virtuális valóságban is szeretné magát megmérettetni, az E-sportban is kipróbálhatja magát. Kísérőprogramként egészségügyi állapotfelméréssel, kézműves foglalkozásokkal, népi játszótérrel készülünk, helyi termelőinknél pedig vásárolni is lehet a térségi termékekből.

Programunkkal szeretnénk bemutatni, milyen lehetőségek vannak a Sokoró térségében a szabadidő aktív eltöltésére, valamint szeretnénk bepillantást nyújtani a térségben élő kézművesek, helyi termelők tevékenységébe is. További információk: https://fb.me/e/3rySLZDHO

Zenés Nyári Estek és Park Mozi az Ady-parkban

A Nyári Zenés Estek és a Park Mozi programsorozat időpontjának a hét utolsó napját választottuk. Tavaly pop, jazz, világzene és a fúvószene előadói is felléptek az Ady parkban, idén új stílusokat is hozunk a lelkes közönségnek. A fellépők mellett, annak stílusához vagy koncertjéhez kapcsolódó gasztronómia is megjelenik az egyes esteken. Minden alkalommal más tematikával 18.00 órától várjuk a vendégeket az Ady parkban, 19.00 órától pedig meghívott fellépőink koncertjét hallgathatják meg árnyas platánfák alatt Nyúlon.

A Park Mozi sorozatában idén 6 filmet vetítünk a mai és régebbi kor alkotásaiból. A szabadtéri mozik 20.30 órától kínálnak kikapcsolódást, természetesen friss helyben sütött popcornnal kínáljuk az élményt.

Programok részletesen:

Nyári Zenés Estek – zenés korzó az Ady parkban

• 2022.06.12. Akkordeon Tánczenekar – a Villa Nuul vendéglátása

• 2022.06.26. Győri Filharmonikus Zenekar Kamara Együttes – helyben sütött olasz pizza

• 2022.07.10. Nemcsak Berry Zenekar – Csíki Sör és miccs a kínálatban

• 2022.07.24. Loose Zenekar – különleges koktélok a Szomszéd Bár bemutatásában

• 2022.08.07. Cimbaliband – Pedró Pékség egyedi kenyérlángosa helyben sütve

• 2022.08.21. Import Impro Társulat zenés színház – rétesek és szörpök

Park Mozi – szabadtéri filmvetítés az Ady parkban

• 2022.06.19. Ready Player One - amerikai sci-fi akciófilm, 140 perc, 2018

• 2022.07.03. Így vagy tökéletes - magyar romantikus film, 105 perc, 2021

• 2022.07.17. Top Gun - amerikai akciófilm, 105 perc, 1986

• 2022.07.31. Arthur király - A kard legendája - amerikai-ausztrál kalandfilm,126 perc, 2017

• 2022.08.14. A professzor és az őrüt - ír-francia-izlandi-amerikai-mexikói-belga-angol-hongkongi életrajzi dráma, 124 perc, 2019

• 2022.08.28. Kapj el, ha tudsz! - amerikai krimi, 135 perc, 2002

Egészségmegőrző programok Beziben

A Bezi Községi Sportegyesület az idei évben is törekszik változatos egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok szervezésére, amik minél több korosztályt megmozgatnak. Augusztusban idén harmadik alkalommal kerül sor a helyi tengóbajnokságra, valamint tervezzük meditációs alkalom és nordic walking kipróbálási lehetőség beütemezését is.

Új ötletként a nyárra több alkalommal szeretnénk szervezni fiatal anyukák számára kerékpározást beszélgetéssel egybekötve, ahol tapasztalataikat megoszthatják és kérdéses dolgokban egymásnak segíthetnek.

Az "Összefogás Beziért" Egyesület társadalmi munkák mellett a közösségépítő rendezvényeket is fontosnak tartja. Rendszerint reggeltől estig jelen vannak a júniusi falunapon segítőkként. Immár sok éve hagyománnyá vált a nyárzáró szalonnasütés, augusztus utolsó péntek estéjén, ahova kicsiket és nagyokat, helyieket és ismerősöket is szeretettel várnak a tűz köré. Az estét kötetlen beszélgetés zárja, háttérzenével, az utolsó meleg nyári esték egyikén.

Magyar Ízek versenyének díjátadója Máriakálnokon

A Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület június 18-án Máriakálnokon, a Levendulafesztivál keretein belül tartja a Magyar Ízek versenyének díjátadóját. A díjakat Ondrè Péter és Rauf Sven Tamás adják át. Az esemény házigazdája a Kálnoki Levendulás, ahol június 18-19-én gyerekprogramokkal, bűvésszel, levendulaszürettel, kistermelői kézműves vásárral, (többek közt a díjnyertesek kóstolóival), és hangulatos jazz zenével várnak mindenkit sok szeretettel reggel 9 és este 7 óra között.

Tündérek, Manók és Egyéb Varázslények Találkozója

2022. június 19-én immár második alkalommal kerül megrendezésre Sokorópátkán a Tündérek, Manók és Egyéb Varázslények Találkozója a Kőhányáson. Mesés néhány órára számíthatunk, ahova jelmezben várjuk az érkezőket. Szabadtéri játékok, vetélkedő és piknik vár minden manót, tündért és egyebeket. Természetesen idén is érkezik hozzánk Tündérkeresztanyánk is! De könnyen megeshet, hogy még jó boszorkányokkal is találkozhatunk.

Előkészületben az augusztus 13-i II. Vörös Barátok Napja is, ahol megismerhetjük a keresztes lovagok életét, kézműveskedhetünk, főzhetünk, lovagi tornázhatunk. Persze nem maradnak el a szórakoztató, tartalmas előadások sem. A Kajárpéci Vízi Revü, Csernik Szende mesemondó még a várostrom előtt, a Romano Glaszo koncertje és táncháza a várostrom után várja az érdeklődőket.

A Felpéci Tájház 2022. évi nyári programjai

„Pécz nemzetség nyomában” túra - Június 12. vasárnap, indulás: 13 óra Kajárpéci (Kispéci) Tájház, következő állomás a Felpéci Tájház, Balázspéc helyének felkeresése, Kajárpéci helytörténeti gyűjtemény megtekintése, Langallós estebéd, beszélgetés a Kispéci tájháznál, tárlat és túravezetők: Vikár Tibor történész, Géber József néprajzkutató

III. Felpéci honismereti és néprajzi napközis tábor - Július 11-15. között. - Népi építészet Felpécen: A gazdasági épületek, Táborvezető: Géber József, Részvételi díj: 25.000 Ft. Kézműves napközis tábor általános iskolás gyerekeknek - Július 18-22-ig naponta 8-16 óráig, Táborvezető: Madaras Krisztina

Csuhéfonó sátortábor felnőtteknek 18-99 éves korig - Július 23-29., Lécvázas szék ülőlap befonása, Szakmai irányító: Dékány Szabó Ildikó, Részvételi díj: 35.000 Ft.

I. Felpéci Népzenei Tábor - Augusztus 13-19-ig, Dunántúli pásztorfurulya és citera képzés 12-18 éves korosztálynak, Részvétel feltételei: két év fúvós hangszer gyakorlat és legalább egy év citera gyakorlat. A táborozóknak vállalniuk kell a mobil és internetmentességet. Szakmai irányító: Kordován Betti, Részvételi díj: 40.000 Ft.