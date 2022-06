Falujuk első írásos említésének 800. évfordulóját ünneplik idén a bősárkányiak. Számos rendezvényen már túl is vannak a helyiek. Az önkormányzat az egyházközséggel együttműködve ünnepli a jeles évfordulót. Sikerült elintézniük például, hogy június 12-én, Szentháromság vasárnapján, a község búcsúján a Kossuth rádió Bősárkányból közvetíti a déli harangszót.

A részletekről Wolf Pál Péter plébános, Szalay Imre polgármester és Bagó Szabolcs önkormányzati képviselő számolt be. „Bemutatják egyházközségünk történetét, a templomot és a harangokat. Ez nagy dolog, hiszen az egész Kárpát-medence megismerheti községünket” – hangsúlyozta Bagó Szabolcs. Wolf Pál Péter atya hozzátette: a felvételt a rádió már elkészítette. Különlegessége a harangszónak, hogy az amúgy vezérelt harangokat most kézzel húzták. Mint mondta, gondolkodnak egy „nyitott templom” rendezvény megtartásán, amikor az épület olyan helyiségeit is bejárhatnák a hívek, ahova a hétköznapokon nem jutnak el.

Szalay Imre azt emelte ki, hogy augusztusban lesznek az ünnepségsorozat központi eseményei. Misét mond majd például Bősárkányban Ternyák Csaba egri érsek és augusz- tus 20-án várják a leköszönt köztársasági elnököt, Áder Jánost is.