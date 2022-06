A Széchenyi István Egyetem kiemelt célja, hogy erősítse nemzetközi kapcsolatait, s ezzel is segítse a térség fejlődését. Ehhez a törekvéshez járult hozzá, hogy az intézménybe látogatott Siegfried Peinen, Belgium magyarországi nagykövete, valamint Ránky Edit kereskedelmi és befektetési tanácsos, hogy megismerje a lehetséges kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket.

A vendégeknek dr. Lukács Eszter nemzetközi rektorhelyettes mutatta be az egyetemet és Győrt. Elmondta: a kisalföldi megyeszékhely egyrészt tradicionális ipari város, amelynek gazdasági erejét az Audi 1993 óta működő, világszerte ismert gyára, valamint mintegy háromezer másik vállalat határozza meg. Győr másik szárnyát ugyanakkor a kultúra jelenti, amelyet számos turisztikai attrakció vagy a nagyhírű balettegyüttes fémjelez. Dr. Lukács Eszter felhívta a figyelmet a város kiváló földrajzi elhelyezkedésére: az osztrák, a magyar és a szlovák főváros közelében fekszik, amelyek repülőtereiről a világ bármely pontja könnyen elérhető. Emellett a Győr szomszédságában található Péren is van légikikötő.

Prof. dr. Smuk Péter, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, Ránky Edit, Belgium budapesti nagykövetségének kereskedelmi és befektetési tanácsosa, Siegfried Peinen nagykövet, dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi rektorhelyettese, Orosz-Barczi Réka, az egyetem Nemzetközi Programok Központjának központvezetője és dr. Dőry Tibor, az egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának központvezetője a Menedzsment Campus épület előtti Széchenyi-szobornál. (Fotó. Májer Csaba József)

A rektorhelyettes kifejtette azt is, hogy Győr fontos egyetemi város, s a Széchenyi István Egyetem jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Ennek bizonyítéka, hogy a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet közül a QS legfrissebb világranglistáján a 801–1000. helyen szerepel, valamint megtalálható a Times Higher Education fenntarthatósági célok alapján összeállított rangsorán is, amelyen „a fenntartható városok és közösségek” kategóriában a világ 300 legjobb egyeteme közé sorolták. Az intézmény csaknem 14 ezer fős hallgatói közösségből mintegy 800-an külföldről, a világ 65 országából érkeztek, akik a közel 40 angol nyelvű képzés valamelyikén tanulnak. Hozzátette: az egyetem rendkívül szoros kapcsolatokat ápol a vállalatokkal, s az Audi Hungaria első számú partnerének számít. Az intézmény térségi hatása jelentősen erősödött az elmúlt években, amit mutat, hogy a győri és a mosonmagyaróvári kampuszon kívül Budapesten és a zalaegerszegi ZalaZone mellett is működtet innovációs és képzési központot.

A további fejlődést többek között a Győrben és Zalaegerszegen már épülő tudományos és innovációs parkok segítik majd elő. A találkozón Kalmárné dr. Hollósi Erika, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára a megye gazdaságát ismertetve elmondta, hogy a járműipar, a logisztika, a turizmus, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számít a legmeghatározóbb ágazatoknak. Emlékeztetett rá, hogy az egy lakosra jutó GDP rendkívül magas magyarországi viszonylatban, a munkanélküliségi ráta pedig mindössze 1,6 százalékos. Ránky Edit erre reagálva úgy fogalmazott, hogy elsősorban a repülőgépipar, az élelmiszeripar, a gépipar, a járműipar és a logisztika lehetnek érdekes területek Magyarország és Belgium – annak különösen Vallónia és Brüsszel főváros régiója – között a gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére.

Siegfried Peinen a megbeszélésen elmondta, hogy több mint három éve dolgozik nagykövetként Magyarországon, és Győrbe régóta szeretett volna eljönni, de erre eddig a koronavírus-járvány miatt nem volt módja. Kifejtette: első benyomásai igazolták várakozását, hiszen a város gyönyörű, gazdag történelemmel, jelentős ipari potenciállal és fejlesztésekkel. Hozzáfűzte: rendkívül pozitív benyomást tett rá a Széchenyi István Egyetem, amelynek fejlődése és infrastrukturális színvonala nyugat-európai szemmel is meggyőző. Azt mondta, hogy az intézménnyel több területen is el tudja képzelni a jövőbeni együttműködést.