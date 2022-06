A Széchenyi István Gimnázium biológia fakultációra járó tanulói izgatottan gyülekeztek a diagnosztikai központ előtt, pedig most nem orvosi kivizsgálásra érkeztek, hanem azért, hogy betekintést kapjanak egy modern eszközökkel rendelkező helyen folyó gyakorlati munkába.

– Az elmúlt néhány évben azt tapasztaltuk, hogy az egészségipar rendkívüli fejlődésen ment keresztül, új egyetemi szakok és technológiák jelentek meg, ezekkel az újdonságokkal ismertetjük meg a diákokat. Az egészségügyi területen folytatott tanulmányok mindig hosszú távú befektetések. Rendkívül szép hivatás az emberek gyógyítása, beszélhetünk akár orvosról, gyógyszerészről, fizikusról vagy biológusról – mondta el dr. Kovács Gábor, a New Medical Center ügyvezetője.

– Bemutatjuk a tanulóknak, hogy milyen képesítéseket tudnak megszerezni. Az egészségügy nem korlátozható a közvetlen betegellátásra, sokkal szélesebb spektrumot kínál, mint hogy valaki orvos vagy ápoló. Számos kisegítő szakma is választható, mint például gyógytornász, dietetikus vagy mentőtiszt – ismertette Égető-Erdélyi Bianka, a központ vezető asszisztense. A látogatás során a diákok kipróbálhatták különböző vizsgálatok elvégzését is.