A Csornai Múzeum 2015 óta rendezi meg a Régészet napját gyerekeknek. Az intézmény munkatársai azt mondják, a „legvidámabb és kétségkívül legéletszagúbb” muzeológiai ág bemutatását mindig nagy érdeklődés kíséri.

A program interaktív elő­adással kezdődött, amelyen a résztvevők megismerhették a régészet céljait és eszközeit. A legkisebbeknek Kisvakond, a régészek „munkatársa” mutatta be az alapokat, a nagyobbak eredeti régészeti tárgyakból rendezhettek kiállításokat.

A Régészet napján az érdeklődők – egyfajta időutazást téve – bejárhatták a hódoltság korát idéző martalóc török tábort, amelyben az Áder Attila kapitány vezette Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások mutatták be a végvári vitézek felszereléseit, fegyvereit, valamint a korszak kedvelt táblás játékait. A gyerekek kipróbálhatták a párviadalt is, akár valódi hajdúkkal is megküzdve a dicsőségért. A program zárásaként egy olyan szokást mutattak be a katonák, amelyet Magyarországon nem vezettek be. A gyerekadót felidézve rabláncra fűzték a csornai gyerekeket, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy „Isztambulig vezetik, majd ott janicsárrá nevelik őket”. A gonosz tervet a kapuvári hajdúk váratlan rajtaütése hiúsította meg.