– Remek edzőprogram volt – kezdte a rábaközi hegymászótársaság csapatának tagja, Szabó János. – A Rax a Schneeberg mellett Ausztria egyik legkönnyebben elérhető alpesi jellegű hegysége, sok hazai hegymászót vonz. Látványos via ferratát hódítottunk meg, szeles időben, de szikrázó napsütés mellett. A kiválasztott útvonal tökéletesnek bizonyult a nyári hegymászások megkezdéséhez és a további csúcshódításokra való felkészüléshez – jegyezte meg.

Gyakorlásból előtte sem volt hiány, hazánkban is vannak erre alkalmas helyek. A csapat a közelmúltban ellátogatott a Sárospatak-közeli Megyer-hegyen fekvő Tengerszemhez, amelyet, ahogy sokak, ők is Magyarország legszebb természeti csodájaként aposztrofáltak.

– Idén szeretnénk megmászni a montenegrói Bobotov Kuk hegycsúcsot, amely a Durmitor legmagasabb pontja, 2523 méter. A másik a Maglic, Bosznia-Hercegovina legmagasabb hegycsúcsa, 2386 méter magas. Ezt a két túrát július végén két nap alatt szeretnénk teljesíteni, izgalmasnak ígérkezik.