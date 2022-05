Megtöltötték a Zechmeister terem véradó székeit a városházán május 3-án, kedden megtartott véradáson a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai. Hagyomány a cégnél, hogy a véradásokon magas létszámban jelennek meg a közszolgáltató dolgozói. Így volt ez most is, a GYHG minden szervezeti egysége képviselte magát a városi véradáson. Jó hír, hogy az utánpótlás is biztosított, hiszen a sokszorosak mellett most is volt új véradó a GYHG-tól.