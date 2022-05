Tizenegyedik alkalommal írta ki pályázatát a Let’s Colour Településszépítő Egyesület, melyben továbbra is várja a hazai iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek jelentkezését. A pályázók idén is jelentős nyereményre számíthatnak, a tét nem kevesebb, mint 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő színes falfesték. A pályázatokat az egyesület weboldalán már csak pár napig, május 13-ig nyújthatják be a résztvevők.