- Ha az egyetemről beszélünk, az Győrt is jelenti – e mondattal jelezte Horváth Péter, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja az intézmény és a térség pezsdítő kölcsönhatását a magazinnak adott interjújában.

Az Egyetem Szeanátusa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján ünnepi, nyilvános ülést tartott. A részletes, adatgazdag összefoglaló írás „Éltünk a szabadság adta lehetőségekkel” című cikkben olvasható.Az érző ember értéke. A családbarát munkahely címének megerősítésére készül az Egyetem.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 2020-banítélte oda a Széchenyi-egyetemnek a Családbarát munkahely tanúsítvány bronz fokozatát. Némethné Farkas Kata pedig a múlt évben miniszteri kitüntetést, a Családokért díjat vehetett át az időközben köztársasági elnökké választott, akkor még családügyi tárcavezetőtől, Novák Katalintól. A vasúti pálya naprakész professzora dr. Horvát Ferenc ny. főiskolai tanár. Egy személyben a legkorszerűbb tudást megosztó tanár, szakértő közlekedésépítő-mérnök. Negyvenegy év oktatói munka mellett százötven felett van azoknak a tervezői, szakértői munkáknak a száma, amelyeket témavezetőként jegyez. Életútjáról, kötődéseiről beszélt a magazinnak.

Stratégia és értékek mentén működik Gulyás Péter. Öregdiákunk élete már jó ideje a család, a munka és a sport háromszögében zajlik – de az Egyetem sem maradhat ki a fontos témák felsorolásából. A Science Park szoftvere a keret Vági Kornél bemutatásához. Kornél a Menedzsment Campus központvezetője, a győri kekszgyár helyén épülő Science Park projektmenedzsere, s közben az AS Róma focicsapatáról írt jü visszhangos könyvet. Megfogadta gimnáziumi osztályfőnökének szavait, miszerint két dolog fontos az életben: a pályaválasztás és a házastárs kiválasztása. „Velük” tölti az ember az élete száz százalékát. Hegedüs Péter életében a család mellet a logisztika a meghatározó. „Előnyümre vált, hogy a megszerzett tapasztalatok alapján könnyebben tudtam összeállítani a prezentációs anyagokat, s hogy mertem szerepelni a megbeszéléseken, ki tudtam állni az álláspontom mellett” – mondja az Audi Hungaria Zrt. munkabiztonsági szakembere. Gogolák Réka tavaly végzett az Egyetem egészség- és sporttudományi karán, ápolás és betegellátás szakon, szülésznő szakirányon. A diploma megszerzése után azonnal munkába állt korábbi gyakorlati helyén, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán. Az alma mater fiatal alumnijával a szülésznői hivatás szépségéről, az egyetemen zajló gyakorlatorientált egészségügyi képzésről beszélgettünk.

Ösztönös egymásra találás. Ajándékként tekint a Győrben eltöltött egyetemi évekre Váta Izabella fuvolaművész, aki tavaly mesterképzéssel is kiegészítette zeneművészeti diplomáját az alma materben. Vallja, hogy a zenének gyógyító ereje van.

Dr. Honvári János professor emeritus, gazdaságtörténész a magazin tradicionális szerzője. Ezúttal Győr XIX. századvégi gazdasági fejlődését elemzi. Egy izgalmas gondolat a tanulmányból: : Győr különösen kedvező földrajzi fekvése,hajózható folyói, öt irányból összefutó vasúti hálózata, fejlett iskolahálózata, évszázados tradíciókkal rendelkező kézműipara, gáz-, víz- és csatornaműve, villamos erőműve, a bankok, pénzintézetek, egészségügyi, oktatási, szociális és igazgatási intézmények sűrű hálózata,az állami és önkormányzati ipartámogatási eszközök széles tárháza segítette elő a gyáripar megtelepedését. Fél évszázadnyi Győr. Győr szabad királyi várossá válásának 750 éves évfordulójára megjelent könyvek közül az ismert, az Egyetemmel is sokoldalúan együttműködő újságíró szerzőpáros – Sudár Ágnes és Laczó Balázs – Ez már a mi 50 évünk című könyvét Homor Péter levéltáros mutatja be, külön is kiemelve az Egyetem történetéhez kapcsolódó írásokat.

Köszöntjük a közelmúltban kitüntetést kapott munkatársainkat. Elhunyt kollégáinkra a magazinban is kegyelettel emlékezünk. Zechmeister Károly győri jogakadémista, egykori, legendás városfejlesztő, polgármester életművét a magazin rendszeres szerzője, Biczó Zalán kultúrtörténész mutatja be. Hegedüs Péter históriakutató írásának talányos a címe: Ördögük volt. A szerző ezúttal a győri nyerészkedőkről írt.