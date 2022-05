Kapuvár. Magyar Zoltán Lengyelországban is bajnok lett. A magyar nemzeti válogatott kyokushin karate versenyző, a kapuvári KKE Spartacus sportolója korábban Dániában, Magyar-, Francia- és Svédországban is bajnokságot nyert, most hétvégén pedig Lengyelországban lett első helyezett. Sajnos az év elején betegség miatt a magyar bajnokságot kihagyta, de mindenképpen szerette volna magát még a tavasszal megméretni, októberben Spanyolországban az IKOKU Európa Bajnokságon versenyez. A nemzetközi lengyel verseny nagyon jó tapasztalatszerzés volt, többféle stílusban kellett megküzdeni a bajnoki címért.