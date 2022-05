Ágdaráló, fűnyíró, traktor 1 órája

Könnyebben szépülnek a szigetközi zöldterületek

A több éve sikeresen működő Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésére is lehetett pályázni, ezen szigetközi települések is sikeresen indultak, többek között Halászi, Károlyháza és Máriakálnok is.

Halászi közel ötmillió forintot nyert a Magyar Falu Programban kommunális eszköz beszerzésére, az összegből egy nagy teljesítményű fűnyíró traktort vásároltak.

– Az eszköz kiválóan alkalmas a település közterületeinek – parkok, játszóterek – gondozására. A következő időszakban gyakran használjuk majd – osztotta meg lapunkkal Majthényi Tamás polgármester. Károlyháza valamivel több mint hárommillió forintot nyert a programon, Barna Péter faluvezetőtől megtudtuk, hogy a felhasználható összeget egy ágdarálóra és egy fűnyíróra költi a település.

– Közel tízéves eszközökkel dolgozunk, így örülünk, hogy új készülékeket tudtunk vásárolni, amikkel hatékonyabban lehet a munkát elvégezni – mondta. Máriakálnok hétmilliót nyert a pályázaton, amiből fülkés kistraktort szereznek be.

– A munkagéppel elsősorban a téli időszakban kívánjuk megtisztítani a hótól a bicikliutat. Korábban is traktorral dolgoztunk, de nyitottal, így a munkatársaink időnként szinte megfagytak a járművön. Örülünk, hogy mostantól egy modernebb és zárt traktorral, megfelelő körülmények között tudjuk majd a munkát végezni – hívta fel a figyelmet Tóásóné Gáspár Emma polgármester.



