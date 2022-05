Rábacsécsény. A Nemzeti Művelődési Intézet „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” című felhívása keretében jelenléti szakköröket indított országszerte. Lapunkban bemutattuk több alkalommal is több település alkotócsoportjait. A hagyományaink őrzésén alapuló összejövetelek még közelebb hozzák egymáshoz a résztvevőket úgy, hogy közben értéket teremtenek, újat tanulnak. Rábacsécsényben ennek a programnak köszönhetően indult el például a kezdő nemezelő szakkör, melynek tagjai 20 alkalommal találkoztak és alkottak szebbnél szebb dolgokat. Lezárásként egy kiállítást szerveztek az elkészült tárgyakból, mely online is megtekinthető. Rábacsécsény közösségi oldalára felkerült egy videó, ezt elnézve nemcsak a kreativitásuk, de a találkozók jó hangulata is átjön. Május 12-ig még lehetőség van előre egyeztetett időpontban az alkotások személyes megtekintésére, melynek helyszíne a Rábacsécsényi Multifunkciós Ház.