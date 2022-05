Zoomon keresztül felügyelhetik május 26-án, 13 órakor azt a rekordkísérletet, amelynek során gyerekek ezrei fagyizhatnak egyszerre - mondja Valló Tamás, a Rotary Magyarország projektfelelőse.

A hagyományteremtő gyereknapra eddig összesen több, mint 50 település jelentkezett. Bár eredetileg négyezer gyerekkel számoltak, már most hatszor ennyien jelentkeztek: legalább huszonnégy ezer fő fogja nyalni majd egy időben a jégkrémet, amelyből az intézmények eddig kb. 25 ezer darabot igényeltek.

“A cél a legkisebbek boldoggá tétele, hiszen sokan hiányt szenvednek akár az élelmiszerek terén is. Most hozzájuk is eljuttatjuk az édességeket, ám ez csak az egyik kezdeményezésünk: A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék.” - mondja a Valló Tamás a világ legnagyobb civil szervezetének, azon belül a Rotary Magyarországnak a képviseletében.