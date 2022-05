A városi gyereknap jól bevált, közkedvelt helyszíne a Kodály tér benépesült: játékbirodalom - légvárak, ugrálóvárak, csúszdák, óriásszumó és –csocsó, gladiátor, - zene, tánc, énekszó várta a gyermekeket csaknem egész nap. Akinek kedve volt kipróbálhatta magát kézműveskedésben is, volt arcfestés és lufihajtogató bohóc is.

Rendkívül népszerű volt az igazi rendőrautó, a mentő, a tűzoltóautó és a rabomobil is. Ezúttal nemcsak megtekinteni lehetett az autókat, de azokba be is szállhattak a legkisebbek, és a felszereléseket is kipróbálhatták, így aztán szirénázásától zengett a Kodály tér.