A Lidl Magyarország az élelmiszerpazarlás témakörében indította el legújabb órarendtervező pályázatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai támogatásával. A piacvezető áruházlánc nagy hangsúlyt fektet az élelmiszerfelesleg minimalizálására, emellett igyekszik vásárlói, követői figyelmét is ráirányítani a problémára, illetve edukációval segíteni őket a megoldás érdekében. Ezúttal pedig az iskolás korosztály tudatosságát szeretnék növelni.

A Lidl Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a lehető legkevesebb élelmiszer menjen kárba. A rendelési folyamatok folyamatos optimalizálása mellett célja, hogy az értékesítésből kivont, de fogyasztásra alkalmas termékek se végezzék hulladékként, hanem azokkal a hátrányos helyzetű magyar családokat támogassák, egyúttal megóvva ezzel a környezetet is. „Ökológiai lábnyomunk csökkentése és társadalmi felelősségvállalásunk részeként tovább bővítjük az élelmiszerpazarlás mérséklése érdekében tett intézkedéseink körét. A gyermekeknek szóló órarendtervező pályázatunkat is e köré a téma köré szervezzük, és nagy örömünkre ebben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint szakmai partnerünk segít minket” – mondta el Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A Lidl a Nébih-hel közösen ÉlelmiszerHősök – Legyél te is az élelmiszermentés bajnoka! címmel hirdette meg az általános iskolásoknak szóló, immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő pályázatát. A diákok szabadon szárnyaló fantáziájukat kihasználva olyan órarendterveket készíthetnek, melyeken bemutatják, ők hogyan, milyen módszerekkel tennének az élelmiszerpazarlás ellen. A diszkontlánc célja ezzel, hogy játékos és edukatív módon hívja fel a gyermekek figyelmét az élelmiszerpazarlás megelőzésére, az élelmiszerek és az élelmiszerhulladék felelős kezelésére, amihez hasznos, általuk is megvalósítható tippeket is kapnak a résztvevők.

„Az élelmiszerpazarlás továbbra is jelentős probléma Magyarországon. A Nébih felmérése szerint egy átlagos magyar évente 65 kg élelmiszerhulladékot „termel” a saját háztartásában, amelynek a fele megelőzhető lenne. A Nébih Maradék nélkül programja 2016 óta foglalkozik ezzel a kérdéssel” – mondta el dr. Kasza Gyula, a program vezetője. Az elmúlt években a Maradék nélkül egyik kiemelt területe a gyermekkori szemléletformálás, amelyhez ingyenesen letölthető oktatási és ismeretterjesztő anyagokat, videókat, pedagógusoknak pedig óravázlatokat, feladatlapokat és online bemutató órát is kínál a Hivatal. „Érdemes tehát ezeket az anyagokat is szemügyre venni a pályázó ÉlelmiszerHősöknek, és persze a szüleiknek” – tette hozzá dr. Kasza Gyula.

A Lidl vállalati törekvéseivel összhangban az órarendtervező pályázat minden évben egy kiemelt fenntarthatósági témára fókuszál, így a korábbi években a környezetvédelemre, az egészséges táplálkozásra és a sportos, egészségtudatos életmódra hívták fel a figyelmet. Ahogyan az elmúlt években, idén is a zsűri és a közönség által legjobbnak értékelt tervek alapján készül el az áruházlánc órarendje, melyet a nyár folyamán, bármilyen iskolai termék megvásárlása esetén ajándékba kapnak a gyermekek az ország minden Lidl áruházában.