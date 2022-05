Az amerikai és a győri egyetemi fúvószenekar közös koncertje hétfőn 18 órakor kezdődik az Egyetemi Hangversenyteremben (egykori zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth L. u. 5.). A koncert kezdetekor az Egyetem nevében dr. Lukács Eszter rektorhelyettes mond köszöntőt. Az első részben a győri egyetem fúvószenekara, a Győr Symphonic Band szerepel, a szünet után az iowai zenekar mutatkozik be. A közös koncert belépődíj nélküli.

Az Észak-Iowai Állami Egyetemet 1876-ban alapították. A közgazdasági, a társadalomtudományi, a természettudományi, a mérnöki, a tanárképző, a művészeti szakokon 11 ezer hallgató tanul. Iowa állam területe több, mint másfélszer nagyobb Magyarországénál, a lakosság száma viszont csak 3.5 millió. Történetileg itt volt az apacsok földje. A terület növényzetét a győri kötődésű, több hazai közintézményt a nevével jelző Xantus János utazó, zoológus, etnológus, egykori győri bencés gimnazista tárta fel, elemezte. Róla mintázta Karl May regényíró a legendává lett Old Shatterhand alakját. Az indiánkönyvek félelmetes Henry-karabélyát, Xantus János puskáját jelenleg a győri Rómer Flóris múzeumban őrzik. Iowa államban ma is közigazgatási egység az 1855-ben alapított Kossuth Lajos megye, s egykor volt egy New Buda nevű, magyar bevándorlók által alapított, magyarok lakta város is. Az állam lakosságának harmada német eredetűnek vallja, tartja magát.