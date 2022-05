Az idei fesztivál ízig-vérig édes lesz, ugyanis a díszvendégek a méhek lesznek. Jönnek a mézlovagok, lesz Méhek-koncert, mézkóstolók, még látványméhészet is üzemel majd az Erzsébet-kertben. Mindemellett az érdeklődők megkóstolhatják a törökmézet és a mézeskalácsot, de lesznek mézes szörpök és finom mézes péksütik is.

A részletes programokkal jövő héten érkeznek a szervezők, de addig is várják a családok segítségét, akiktől üres Kinder-tojásos kapszulákat vár- nak, melyeket a város két pontján, a Liszt-központban és a városi könyvtárba adhatnak le június 10-ig. A műanyag kap- szulákat a Zöld Kezek társasággal karöltve hasznosítják újra, melyből játékok készülnek majd. A fesztivál szervezői felhívják arra is a figyelmet, ha el- jönnek az embervilágba a tün- dérek és a manók, szerezzünk nekik örömet azzal, hogy egy napra a kertbe látogatók ma- gukra öltik a viseletüket. A tündérünnep céljai közé tartozik az is, hogy ki-ki felfedezze magában saját tündéri vagy manós arcát.