A Héderváron működő szakszolgálat pszichológusát, Ambrus Évát elsősorban tanulási és viselkedészavarokkal küzdő gyerekek szülei keresik fel a térségből, így nemcsak a településről, de Lipótról, Mecsérről, Darnózseliről és a környező községekből is. A szakemberhez sokan érkeznek szorongásos zavarokkal, veszteségélménnyel és gyászfeldolgozással is. A foglalkozások jelentős része pedig játékokkal történik, mivel segíti az önkifejezést és a diagnosztikát is támogatja. Az önkormányzat által biztosított helyiségben az óvodástól középiskolás korig kapnak ellátást az ide érkezők és szüleik.

– Hálásak vagyunk az ön­kormányzatnak, hogy támogatja a pedagógiai szakszolgálat munkáját. A játékterápiával egy adott probléma feltárása és feldolgozása történik meg. A játék munkaeszköz, legyen az egy dinoszaurusz, legó vagy éppen versenyautó. A használat során természetesen amortizálódnak a tárgyak, ezért nagyon köszönjük, hogy új játékokkal segítik a munkánkat – mondta el lapunknak Ambrus Éva.

A pszichológiai ellátás átalakulásokkal ugyan, de 2004 óta folyamatosan működik a településen. Juhász József polgármester pedig ezúttal eszközök vásárlásával is segítette a szolgálat munkáját.

– Fontosnak érezzük, hogy a szakmai fejlesztéshez szükséges játékokat frissítsük. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy segítő kezet nyújtson a gyerekek felé. Ezért nem is volt kérdés, hogy ezt a ki- sebb összeget a pedagógiai szolgálat rendelkezésére bocsátjuk, és segítjük azt a munkát, ami a gyermekek fejlődéséhez szükséges – hívta fel rá a figyelmet a Juhász József településvezető.