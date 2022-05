A már mondhatni hagyományossá vált Baba-Mama Napok rendezvénysorozat csütörtökig tart a Liszt-központ Népmesepontján. Az első napon a város nevében Csiszár Szabolcs alpolgármester köszöntötte a részt vevő anyukákat és babáikat. – Az önkormányzat már régóta törekszik arra, hogy családbarát város legyen! Ezért is volt fontos számunkra, hogy az Egészséges Városok Szövetségének ajánlásával és a helyi védőnők szervezésével létrejöjjön most már sokadik alkalommal a Baba-Mama Napok programsorozat. Ennek keretében a kisgyermekes anyukák gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek és hasznos elméleti ismereteket is elsajátíthatnak. A védőnők a jövő nemzedékét nevelik, ezért köszönetet kell mondanunk az áldozatos és odaadó munkájukért – mondta el Csiszár Szabolcs.