Hétfőn több órára kisüt a nap. A nap második felében a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet és a délnyugati területeken egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 22-28 fokig melegszik a levegő.

Keddre virradóra nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely napközben átvonul az ország felett, így több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Délután a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ezzel együtt több órára a nap is kisüt. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az eleinte derült, szélvédett északkeleti részeken 10 fok alatt is maradhat a hőmérséklet. Délután általában 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, keleten néhány fokkal hidegebb, míg délen melegebb is lehet.

Szerdán sok lesz a napsütés, de hidegfront érkezik. Ennek hatására záporok, zivatarok, néhol akár heves zivatarok is lehetnek. A szél élénk, olykor erős, zivatarban viharos lehet. A leghidegebb órákban 10-17, délután 26-33 fok várható, de az északnyugati határnál ennél hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.

Csütörtökre virradóra még elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben csökken a csapadék valószínűsége és több órára kisüt a nap. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél is. A minimumhőmérséklet 12 és 18, a csúcsérték 23 és 28 fok között várható.

Pénteken, szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható, néhol zápor is előfordulhat. A szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Pénteken a hajnali 8-15 fokról 20-26 fokig melegszik a levegő. Szombaton a minimumok 7 és 14, a maximumok 19 és 25 fok között alakulnak. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 5-14, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.