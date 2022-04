Lassan a feledés homályába merül, de régebben a Lőverekben sétálva találkozhattunk versfákkal. Ennek emlékére a Soproni Vándorok Túraegylet és a Tanulmányi Erdőgazdaság a költészet napja alkalmából játékos túrára hív mindenkit: a Tolvaj-árokban kifüggesztettek 22 verset egy 4,3 kilométer hosszú, 165 méter szintemelkedésű, kék kereszt és zöld háromszög jelölésű körtúrán. Ehhez térkép és feladatlap is tartozik, ami a Pro Kultúra portáján, a Lángosházban és az interneten is elérhető. A gyerekek rövidített pályát is bejárhatnak, a beküldési határidő: április 17.