Fantasztikus menetelést tudhat magáénak a soproni egyetemi kosárcsapat: huszonkét mérkőzést játszottak a szezonban, mindet megnyerték. Farkas Dávid vezetőedző a sikerszéria okaként a csapategységet emelte ki.

- A játékosok egy kivételével mind a soproni sportiskolából kerültek ki, ismerik egymást és ismernek engem is, talán ez a legfontosabb. Nem a nulláról kellett elkezdeni a munkát, megvan a közös kultúránk és már fél szavakból is értjük egymást. A csapatból négyen-öten ráadásul már az ötödik szezonban dolgoznak velem - mondta el Farkas Dávid.

Hogy a laikus is értse, miért is óriási dolog a SMAFC-nak a döntőbe jutás, a vezetőedző elmagyarázta: - Az U20-as korosztályban három csoportban játszanak a csapatok. Az NB-I A csoportban vannak a legerősebbek, innen az első négy kerül a döntőbe. Az NB-I B piros csoportjából három, míg az NB-I B zöld csoportjából egyetlen, a legjobb játszhat a döntőben. Ez utóbbi a SMAFC sikere, viszont ebből az is következik, hogy rendkívül erős ellenfelekkel állunk szemben. A sorsolás sem könnyítette meg a helyzetünket: a szombathelyi Falco, a Szolnok és a Honvéd védi majd a palánkját ellenünk - mondta el Farkas Dávid. Az eddigi veretlen csapat eddig sem úszta meg nehéz ellenfelek nélkül, hiszen játszottak például a Zsíros Akadémiával, az Újpesttel, a Hódmezővásárhellyel is. De nyertek...

- Szeretnénk megmutatni mindenkinek, hogy a zöld csoportból ugyan hosszú, rögös úton, de be lehet jutni az ország élmezőnyébe, és ha már ott vagyunk, bizonyítani akarjuk, hogy nem érdemtelenül kerültünk a legjobbak közé - zárta Farkas Dávid. A sportbarátok pedig tudják: van az úgy, hogy Dávid legyőzi Góliátot...