„Célunk, hogy az év során négy alkalommal mozgásalapú szabadidős rendezvényeket szervezzünk, ezekkel a résztvevők számára alternatívákat kínáljunk a mentális egészség, a szomatikus képességek fejlesztésére és helyreállítására – kezdte Kertész Tamás, a főszervező Emberség DSE elnöke. – Mindezek mellett az összefogás és az önkéntesség fontosságát is szeretnénk hangsúlyozni, mert ezekre az elmúlt időszak után azt gondolom, fokozottan szükség van, különösen a hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők számára. Éppen ezért őket is szeretnénk bevonni ebbe a programsorozatba.”

Első alkalommal az általános iskolákat szólítják meg a szervezők, őket invitálják egy vizes vetélkedőre. A részt vevő iskolák Győrszentiván–Likócs, Ménfőcsanak–Gyirmót, Sziget–Pinnyéd–Belváros I., Belváros II.–Révfalu, Nádorváros I., Nádorváros II., Marcalváros I., Marcalváros II., Adyváros, Szabadhegy–Kismegyer és Gyárváros körzetből érkeznek.

A vizes nap vendége lesz Vereczkei Zsolt paralimpiai úszó is. Fotó: Tumbász Hédi

„Tíztagú csapatok jelentkezését várjuk. Az úszástudás kötelező. Koedukált csapatok részvételére számítunk, a legideálisabb, ha öt fiú és öt lány alkot egy csapatot. Egy iskola egy csapatot indíthat” – sorolta a részleteket Kertész Tamás, majd hozzátette: a 11 körzet intézményei tréfás vízi vetélkedőn vesznek majd részt. Versenyszámonként értékelik a feladatokat, a pontszámítás alapját a beérkezés sorrendje határozza meg. Az első 1 pontot kap, az utolsó 11 pontot. A verseny győztese a legkevesebb pontot gyűjtő iskola lesz. Pontazonosság esetén víz alatti úszással döntik el a sorrendet.

Minden csapat kap oklevelet és érmet, ám a legjobbak sportszervásárlási utalványt is nyernek, az első 100, a második 50, a harmadik 25 ezer forint értékben. A kísérő tanárok ötezer forintos utalvánnyal gazdagodnak helyezéstől függetlenül. A szervezők várják a városrészekben lakókat is, ugyanis a jelenléttel – a lakcímkártya bemutatásával – pontokat lehet gyűjteni az adott körzetnek, ahogyan azzal is, ha bekapcsolódnak a nézők a játékos feladatokba. Ezzel is hozzá lehet járulni a különdíj – 25–25 ezer forintos utalványt – elnyeréséhez, melyet a legnépesebb szurkolótáborral rendelkező iskola, valamint a meghívott gyógypedagógiai intézmény kap meg.

Tomi Rocky is ott lesz. Fotó: Csapó Balázs

„Bízunk benne, hogy minél több iskola jelentkezik, hiszen ez az a verseny, ahol igazából mindenki nyer. Ha ezáltal elfogadóbbá válik ez a korosztály a nehezebb sorsú emberek irányában, akkor nemcsak a résztvevők, hanem a közvetlen környezetünk is győztesnek mondhatja majd magát” – mondta végezetül a szervezet elnöke. A programról további információk és érdekességek az embersegdse.hu oldalon olvashatók.