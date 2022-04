– A börcsi Rábca-híd és az ikrényi Rózsás-kanális közötti szilárd burkolatú út mostanra valósággal járhatatlanná vált – magyarázta a település vezetője. – A Magyar Falu Program keretében elkészült mintegy 1150 méteres szakaszt mindenki nagy örömére április 14-én átadhattuk a forgalomnak. A 40 milliós fejlesztésre tavaly pályáztunk, egy 800 méteres útszakasz kátyúzását, illetve javítását pedig saját forrásból valósítottuk meg. A polgármester hozzátette, hogy a kerékpár és gépkocsi számára egyaránt használható új aszfaltos út közelebb viszi egymáshoz a börcsi és ikrényi ismerősöket, akiknek száma több százra tehető.

Tavaszi kátyúzás és járdaépítés

– Az ószhelypusztai út készítőit megbíztuk a település télen keletkezett úthibáinak kijavításával, így három nap alatt ezen is túl voltunk – mondta Németh Tamás. – TOP-pályázat keretében a csapadékvíz elvezetését szolgáló egy kilométeres árok kiépítési munkálatai is elkezdődtek. Ez a beruházás az önköltségi rész figyelembevételével mintegy 104 millió forint összköltségű lesz. A fejlesztés része lesz az Ifjúság utca árkainak profilozása is. Ezenfelül 22 millió forintot költünk a József Attila, a Gyöngyvirág, az Ady Endre és Széchenyi utcák járdaépítésére, illetve -felújítására. A munkálatok eredményeként összesen 1670 méter új betonjárdája lesz a településnek.

A polgármester megjegyezte, hogy szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően a helyi köztemetőben murvacsere és szegőkőjavítási munkálatok várhatók, valamint új urnafal vásárlása is megvalósulhat az erre szánt 5 millió forintból.

A gyerekekre is gondoltak

– Nyárig szeretnénk elkészülni a játszótér-felújítási munkálatokkal – folytatta az ikrényi vezető. –Toronycsúszdával és új játékelemekkel szeretnénk kedvezni a helyi gyerekeknek. Erre 4,5 millió forintot kívánunk fordítani a Magyar Falu Program keretében. Természetközeli településünkön nagy zöldterületek találhatók, így a nagy teljesítményű kommunális gépek beszerzése folyamatosan aktuális. Idén ezekre 14 millió forintot kívánunk költeni.

A polgármester megjegyezte, hogy az Ikrényi Általános Iskola is látványos felújítási munkálatok előtt áll. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosította forrásokból a tanintézet teljes külső hőszigetelő réteget kap. Ezzel együtt elvégzik az alsó tagozatos osztálytermek nyílászáróinak cseréjét, amely szintén az épület jobb szigetelését segíti.

„Jó legyen ikrényinek lenni”

– Mindent összevetve úgy gondolom, sikerül tartani terveinket, megvalósítani elképzeléseinket – összegezte Németh Tamás. – Ez a mai alapanyagárak emelkedését követve nem mindig akadálytalan. Legtöbb fejlesztésünkkel a nyár végére elkészülünk, és a jövőben is mindent elkövetünk, hogy a helyiek életkörülményeit javítsuk, idetartozásukat erősítsük. Munkánk egyetlen célt szolgál: hogy jó legyen ikrényinek lenni.