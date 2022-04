Rákóczi-hetet tartottak a közelmúltban a csornai II. Rákóczi Ferenc katolikus iskolában. A felső tagozatosok idegen nyelvi és Rákóczival kapcsolatos kérdésekből összeállított tesztet töltöttek ki, de volt mondaolvasó verseny és a Szent Család évéhez kapcsolódva Szent József életét bemutató prezentációs vetélkedő is. A gyerekek ünnepi műsorral is készültek és megkoszorúzták a Rákóczi-emléktáblát is.