A fertőrákosi Barlangszínház idei szezonjában hat alkalommal mutatják be A vadak ura családi musicalt. Többek között ebből a darabból kaptak ízelítőt egy minikoncert keretében az „Állati jóó! családi nap” elnevezésű rendezvény vendégei vasárnap délután a Liszt-központban. Sokan voltak kíváncsiak a gazdag programra, amely játékos formában hívta fel a gyerekek figyelmét az állatok és az erdő szeretetének, megóvásának fontosságára, valamint a klímavédelemre. A minikoncert mellett volt játszóház és kézműves-foglalkozások, bemutatkozott az Erdő Háza, az Erdészeti Múzeum és a Fertő–Hanság Nemzeti Park is. Az érdeklődők Sopron klímastratégiájával is megismerkedhettek, valamint szakértők adtak gyakorlati tanácsokat a klímatudatos hétköznapokhoz.