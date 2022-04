Horváth Imre szervezésében április 10-én, vasárnap reggel fél 7 órától újabb jótékonysági horgászverseny lesz az Öreg Csuka tónál, ezúttal az Újjáéledés Alapítvány javára. A rákbeteg-támaszadó szolgálat azt a célt tűzte ki, hogy az alapítvány tulajdonába kerüljön a most még lízingelt betegszállító autó. Mindenki tudja, milyen nagy szükség van arra, hogy a beteg eljusson a kezelésre és a speciális betegszállító autót is fenn lehessen tartani. Az Újjáéledés Alapítvány ezt vállalta fel a daganatos betegek támogatása mellett. Teljes családi napot állítottak össze, minden korosztálynak kedveskedve. Délelőtt 9–12 óra között a horgászverseny mellett dr. Mihályi Zsuzsanna háziorvos vérnyomás- és vércukorszintmérést végez, de lesz arcfestés, indiai fejmasszázs, bemutatkoznak a Mogaac karatésai és Keesh raper, kisvonatra is ülhetünk délután 3–5 óra között. A látogatókat ebéd várja. Az eredményhirdetést követően tárgyi adománysorsolással zárul a kétfordulós verseny.